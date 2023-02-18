تركيا.. هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة تضرب كهرمان مرعش صباح اليوم

وعلى الرغم من مرور 13 يوماً على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأجزاءً واسعة من سوريا، إلا أنه لم تتوقّف توابعه ممثلة في الهزات الأرضية من حينها حتى الآن، حيث تم تسجيل آلاف الهزات.