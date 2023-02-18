تركيا.. هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة تضرب كهرمان مرعش صباح اليوم

ضربت اليوم السبت هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر منطقة كهرمان مرعش، وفقما أعلن معهد أبحاث الزلازل التركي.
وعلى الرغم من مرور 13 يوماً على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأجزاءً واسعة من سوريا، إلا أنه لم تتوقّف توابعه ممثلة في الهزات الأرضية من حينها حتى الآن، حيث تم تسجيل آلاف الهزات.
ووفق "الألمانية"، بلغ أحدث إحصائية لضحايا الزلزال رقم 44 ألف حالة وفاة في تركيا وسوريا.
وتسبّب "المدمّر في انهيار نحو 84 ألف مبنى في تركيا، أو تضررها بشدة، وفق وزير التخطيط العمراني التركي، مراد كوروم.