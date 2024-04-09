تهديد علني بـ"اقتلوهم جميعًا".. "داعش" يبث سمومه ويهدد مباريات أبطال أوروبا

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الإجراءات الأمنية عززت بشكل كبير في باريس في إطار مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة الأربعاء، بعدما أصدر تنظيم داعش "تهديدًا" يتعلق بمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأفاد مصدر مطلع بحسب سكاي نيوز على الملف أن "تنظيم داعش هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به".
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تنظيم "داعش" هدد بتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف ملاعب إجراء مباريات كرة القدم في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونشر تنظيم داعش صورة لرجل مسلح وأسماء أربعة ملاعب ستقام فيها المباريات هذا الأسبوع، مع تعليق: "اقتلوهم جميعًا".
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيرين في إيران في يناير الماضي، أسفرا عن مقتل قرابة 100 شخص، وإصابة العشرات خلال تأبين أقيم لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في العراق في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في 2020.
وفي 22 مارس الماضي، وفي أعنف هجوم في روسيا منذ 20 عامًا، فتح مسلحون النار من أسلحة آلية في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، ما أسفر عن مقتل 144 على الأقل في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.