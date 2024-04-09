تهديد علني بـ"اقتلوهم جميعًا".. "داعش" يبث سمومه ويهدد مباريات أبطال أوروبا

وفي 22 مارس الماضي، وفي أعنف هجوم في روسيا منذ 20 عامًا، فتح مسلحون النار من أسلحة آلية في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، ما أسفر عن مقتل 144 على الأقل في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.