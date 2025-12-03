الذكاء الاصطناعي يرصد 86 ألف هزة خفية تحت بركان يلوستون

تقنية تكشف أنماطًا زلزالية خفية

ورسم الذكاء الاصطناعي خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة لهذه الهزات، ما أتاح للباحثين فهم الأنماط الزلزالية الخفية دون مؤشرات على ثوران وشيك. وأوضح العلماء أن بركان يلوستون يشهد تكرارًا منتظمًا لهذه الأسراب في مواقع محددة، وهو سلوك طبيعي لا يثير القلق الفوري، لكنه يُعد مؤشرًا مهمًا يمكن أن يساعد مستقبلاً في التنبؤ بالحركات الصخرية الكبرى أو ثورانات البراكين.