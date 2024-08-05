مصرع 11 شخصًا جراء الفيضانات في ولاية هيماشال براديش الهندية

وتُسهِم الأمطار الموسمية بين شهري يونيو وسبتمبر بجنوب آسيا، في خفض درجات الحرارة، إضافة إلى تجديد إمدادات المياه؛ إلا أنها تتسبب في المقابل بأضرار واسعة، عبر الانهيارات الأرضية والفيضانات التي ازدادت في الأعوام الأخيرة.