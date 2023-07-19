بالصور.. العالم على صفيح ساخن: الأجواء الحارة تضرب بقسوة نصف الكرة الشمالي

ففي أوروبا تأثر عدد من الدول بالموجة الحارة، وارتفعت درجات الحرارة في إيطاليا إلى درجات قياسية غير مسبوقة، بينما في اليونان اجتاحت البلاد حرائق الغابات، وهو ما تكرر أيضًا في جزيرة لا بالما الإسبانية.