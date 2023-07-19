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بالصور.. العالم على صفيح ساخن: الأجواء الحارة تضرب بقسوة نصف الكرة الشمالي

بالتزامن مع تحذير الأمم المتحدة بموجات حر أشد قسوة
سائح كندي يحاول تبريد جسده خلال الموجة الحارة في إيطاليا
سائح كندي يحاول تبريد جسده خلال الموجة الحارة في إيطاليا

يعيش العالم بأسره على وقع موجة من الطقس الحار، تضربه من شرقه إلى غربه بلا هوادة، متسببة في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، واشتعال حرائق الغابات في أجزاء من العالم.

رجل إطفاء يحاول إخماد حريق غابات مشتعل بالقرب من العاصمة اليونانية أثبنا
رجل إطفاء يحاول إخماد حريق غابات مشتعل بالقرب من العاصمة اليونانية أثبنا
طفل يضع رأسه تحت المياه خلال الموجة الحارة في إيطاليا
طفل يضع رأسه تحت المياه خلال الموجة الحارة في إيطاليا

ففي أوروبا تأثر عدد من الدول بالموجة الحارة، وارتفعت درجات الحرارة في إيطاليا إلى درجات قياسية غير مسبوقة، بينما في اليونان اجتاحت البلاد حرائق الغابات، وهو ما تكرر أيضًا في جزيرة لا بالما الإسبانية.

شدة الحرارة دفعته إلى تبريد رأسه في نافورة ساحة بيازا ديل بوبولو خلال موجة حارة في جميع أنحاء إيطاليا
شدة الحرارة دفعته إلى تبريد رأسه في نافورة ساحة بيازا ديل بوبولو خلال موجة حارة في جميع أنحاء إيطاليا

ونبهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن الموجة الحارة في أوروبا قد تستمر حتى أغسطس القادم، وأن درجات الحرارة القصوى التي تجتاح العالم هي الوضع الطبيعي الجديد في عالم يزداد دفئًا بسبب تغيُّر المناخ.

صبي صغير يستمتع بالمياه هرباً من الطقس الحار في هيوستن بتكساس الأمريكية
صبي صغير يستمتع بالمياه هرباً من الطقس الحار في هيوستن بتكساس الأمريكية

ولم يكن الأمر أفضل حالاً في أجزاء أخرى من العالم، مثل الولايات المتحدة والصين؛ إذ تضرب البلدين الحرارة المرتفعة؛ ما دفع سلطات البلدين إلى تحذير السكان من المخاطر الصحية المحتملة، وحثهم على الإكثار من شرب المياه، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة. فيما تواجه كندا موجة جفاف شديدة؛ أدت إلى اندلاع حرائق الغابات المستعرة.

حديقة وادي الموت الأمريكية تسجل 55 درجة مئوية كرقم قياسي لحرارة الطقس
حديقة وادي الموت الأمريكية تسجل 55 درجة مئوية كرقم قياسي لحرارة الطقس

وفي منطقتنا العربية يعاني السكان تأثيرات "القبة الحرارية" الممتدة منذ نهاية الأسبوع الماضي، التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة، ووصولها إلى نحو 50 درجة مئوية في بعض البلدان.

شرطي عراقي يحاول إنعاش نفسه خلال الموجة الحارة في بغداد
شرطي عراقي يحاول إنعاش نفسه خلال الموجة الحارة في بغداد
فتاة فلسطينية تسبح في بركة لتبرد جسدها وسط موجة الحر مع تفاقم أزمة نقص الكهرباء في غزة بسبب الحر
فتاة فلسطينية تسبح في بركة لتبرد جسدها وسط موجة الحر مع تفاقم أزمة نقص الكهرباء في غزة بسبب الحر

ودعت الأمم المتحدة العالم إلى أن "يستعد لموجات حر أكثر شدة"، بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي يعاني منها سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

أشخاص يحملون مظلات لحماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة في طوكيو باليابان
أشخاص يحملون مظلات لحماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة في طوكيو باليابان

ووفقًا للمستشار رفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، جون نيرن، فإن العالم مقبل على موجات حر أكثر صعوبة وشدة، مشيرًا إلى أن ظاهرة "النينيو" لن تؤدي إلا إلى زيادة وتيرة شدة موجات الحر.

حرائق الغابات
ارتفاع درجات الحرارة
موجة الحر

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