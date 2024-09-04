عقوبتها قد تصل إلى الإعدام.. اتهام امرأة بمحاولة إغراق طفلة أمريكية فلسطينية

وجّهت هيئة محلفين كبرى اتهامات رسمية لامرأة من ولاية تكساس الأمريكية، بعد "محاولتها إغراق" طفلة أمريكية فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر 3 سنوات، في مايو الماضي، في واقعةٍ قالت الشرطة المحلية إن دافعها هو "التحيز العنصري"؛ حسب وكالة "رويترز".
ووجّهت هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة تارانت، الاتهامات للمشتبه بها إليزابيث وولف (42 عامًا)، في لائحة اتهام قُدمت الشهر الماضي، تَضمنت فرض عقوبة مشددة على ارتكاب جريمة كراهية؛ وذلك وفقًا لسجلات المحكمة التي تم الكشف عنها، الثلاثاء.
وقد يؤدي هذا إلى تغليظ عقوبة "وولف" إذا ثبتت إدانتها، و"ولف" متهمة بالشروع في جريمة قتل قد تصل عقوبتها للإعدام.
ويشير تقرير الشرطة إلى أن الواقعة حدثت في مايو، في مسبح بمجمع سكني في ضاحية يولس بمنطقة دالاس فورت وورث، عندما تشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة، وكان مع الأم في المسبح أيضًا ابن عمره 6 أعوام، بعد أن سألت المشتبهُ بها الأمَّ عن المكان الذي تنحدر منه.
وذكر تقرير الشرطة أن المشتبه بها حاولت إغراق الطفلة والإمساك بالطفل الآخر.
وقالت الشرطة إن الأم تمكنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث، وأقرت السلطات الطبية بسلامة الطفلين.
وحذّر المدافعون عن حقوق الإنسان من تزايد التهديدات التي يواجهها المسلمون والعرب واليهود الأمريكيون، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وفي أكتوبر الماضي، شهدت الولايات المتحدة أيضًا جريمة طعن قاتلة لطفل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 6 سنوات، في إيلينوي.