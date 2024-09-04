عقوبتها قد تصل إلى الإعدام.. اتهام امرأة بمحاولة إغراق طفلة أمريكية فلسطينية

ويشير تقرير الشرطة إلى أن الواقعة حدثت في مايو، في مسبح بمجمع سكني في ضاحية يولس بمنطقة دالاس فورت وورث، عندما تشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة، وكان مع الأم في المسبح أيضًا ابن عمره 6 أعوام، بعد أن سألت المشتبهُ بها الأمَّ عن المكان الذي تنحدر منه.