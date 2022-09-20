حول العالم في صورة: نار في طهران.. ما سبب المشهد؟

وأدت الوفاة الغامضة إلى حالة من الجدل العالمي، وندد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي على "تويتر" بالحادث، قائلاً: "نشعر بقلق عميق حيال وفاة مهسا أميني البالغة 22 عامًا، والتي قيل إنها تعرضت للضرب خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق الإيرانية. إن موتها أمر لا يُغتفَر. سوف نستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".