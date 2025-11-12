ظاهرة مقلقة في المجال المغناطيسي للأرض تهدد الأقمار الصناعية

وبيّن أن البيانات المستقاة من أقمار "سوارم" الصناعية – التي أُطلقت في 2013 – أظهرت تحركات لدوامات مغناطيسية غير متوقعة، بينها منطقة تنحدر فيها خطوط المجال المغناطيسي عكس المعتاد، عائدة إلى اللب بدلاً من الخروج منه.