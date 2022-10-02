حذار من النيتروجين السائل.. شاهد تجربة علمية تحولت إلى كارثة مرعبة

وحسب "سكاي نيوز عربية"، سعى المنظمون إلى إثارة حماس الجماهير، وظهر أحد المنظمين وهو يتحرك بحماس قبل أن يسحب سلكًا يمتد إلى البرميل بعد العد التنازلي، لكي ينفّذ التجربة.