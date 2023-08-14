نافعة أم ضارة؟.. دراسة تجيب على سؤال يحير الجميع بشأن "الوجبات الخفيفة"

ولاحظوا أن 95% من المشاركين تناولوا وجبة خفيفة واحدة على الأقل يوميًّا، مع إنهاء أكثر من نصف المشاركين معظم وجباتهم بحلول الساعة 6 مساء، لكن ثلث الأشخاص تناولوا معظم وجباتهم بعد الساعة 9 مساء.