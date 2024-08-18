بالفيديو.. مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة بأحد شوارع تل أبيب

وتفصيلاً، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن الحادثة وقعت نحو الساعة الثامنة مساءً، عندما انفجرت عبوة ناسفة في شارع لاهي، وأدى الانفجار إلى مقتل شخص لم تعرف هويته بعد، وإصابة شخص آخر بجروح متوسطة، وسرعان ما وصلت قوات من منطقة تل أبيب إلى مكان الحادث.