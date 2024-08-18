بالفيديو.. مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة بأحد شوارع تل أبيب

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة.
وتفصيلاً، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن الحادثة وقعت نحو الساعة الثامنة مساءً، عندما انفجرت عبوة ناسفة في شارع لاهي، وأدى الانفجار إلى مقتل شخص لم تعرف هويته بعد، وإصابة شخص آخر بجروح متوسطة، وسرعان ما وصلت قوات من منطقة تل أبيب إلى مكان الحادث.
وذكرت صحيفة معاريف أن التقييم الأمني يشير إلى أن الشخص الذي قتل في الانفجار كان يحمل العبوة الناسفة معه والشاحنة التي كانت في مكان الحادث منعت وقوع كارثة أكبر.
من جانب آخر قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى تصوير المشتبه به وهو يحمل حقيبة ظهر وملابس طويلة قبل الانفجار مباشرة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وقال قائد الشرطة في منطقة تل أبيب من مكان الانفجار إن التحقيق جارٍ للتعرف على الجثة وما إذا كانت حادثة جنائية أم هجومًا على خلفية قومية.