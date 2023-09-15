المغرب يعلن برنامجاً لإعادة الإيواء بعد الزلزال المدمّر

ومن "المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً"، وفق المصدر نفسه.