شمل 121 دولة.. مسح جديد: أرقام صادمة عن التحرش بأماكن العمل.. والرجال مفاجأة الدراسة

التحرش والتمييز

وخلص المسح أيضًا إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا للتمييز في مرحلة ما من حياتهم على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو الجنسية، أو العرق، أو لون البشرة، أو الدين كانوا أكثر عرضة للعنف أو المضايقة في العمل من أولئك الذين لم يواجهوا مثل هذا التمييز.