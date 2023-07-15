قرار مفاجئ من "أوشن غيت" بعد شهر من كارثة الغواصة "تيتان"

أغلقت شركة "أوشن غيت" المالكة للغواصة "تيتان"، موقعها على الإنترنت، كما حذفت جميع حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي بعد شهر من كارثة انفجار الغواصة.
وحذفت الشركة حساباتها على منصات "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" و"لينكد إن" و"يوتيوب"، قبل مرور شهر على غرق غواصتها "تيتان" قرب حطام السفينة "تيتانيك" في المحيط الأطلسي.
وقدفُقدت الغواصة "تيتان" في مياه المحيط الأطلسي في 18 يونيو الماضي وفق "العين" الإخبارية في رحلتها لاستكشاف حطام السفينة "تيتانيك" في قاع المحيط، وكان على متنها 5 أشخاص.
وعثر على حطام الغواصة بعد 4 أيام من فقدان الاتصال بها، وجرى انتشال حطامها مع رفات الركاب بعد أيام من إعلان انفجارها من الداخل.
ونشرت الشركة على موقعها بلاغًا بأنها علقت جميع أنشطتها التجارية والأبحاث، وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" للأنباء.