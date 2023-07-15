قرار مفاجئ من "أوشن غيت" بعد شهر من كارثة الغواصة "تيتان"

وحذفت الشركة حساباتها على منصات "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" و"لينكد إن" و"يوتيوب"، قبل مرور شهر على غرق غواصتها "تيتان" قرب حطام السفينة "تيتانيك" في المحيط الأطلسي.