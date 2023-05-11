المصائب لا تأتي فرادى.. رئيسة وزراء فنلندا المنتهية ولايتها تتقدم بطلب طلاق

مارين ورايكونن، اللذان كانا يعملان في شركة لرأس المال الاستثماري، لديهما ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات. تزوجا في عام 2020 بينما كانت مارين في منصبها وهي تتعامل مع تأثير جائحة كوفيد-19.