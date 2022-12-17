أعضاء في الحزب الحاكم بالهند يحرقون مجسمات لوزير الخارجية الباكستاني

أقدم أعضاء في الحزب الحاكم في الهند على إضرام النار بمجسمات تُمثل وزير خارجية باكستان اليوم السبت، وذلك بعد حرب كلامية في الأمم المتحدة بين البلدَين المتنافسَين في جنوب آسيا.
وتبادل البلدان الاتهامات الأخيرة على هامش اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يومَي الأربعاء والخميس الماضيَين، وفقًا لـ"فرانس برس".
وطالب وزير الخارجية الهندي إس جايشنكار باكستان بأن "تُحسن التصرف، وتحاول أن تكون جارة صالحة"، ووصفها بأنها "مركز الإرهاب".
ورد وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري واصفًا رئيس الوزراء الهندي القومي ناريندرا مودي بأنه "جزار غوجارات".
وكان "مودي"، الزعيم الهندي القومي الهندوسي، يتولى منصب الرئيس الأول في ولاية غوجارات عندما اندلعت أعمال شغب طائفية في 2002، أودت بأكثر من ألف شخص. واتُّهم "مودي" بالتغاضي عن العنف، وحتى انتخابه لم يُسمح له بدخول الولايات المتحدة.
وأعلن حزب مودي "بهاراتيا جاناتا" مظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد السبت، وفي مدن بهوبنسوار وأمريتسار ورانشي، وأضرم متظاهرون النار بمجسمات تمثل بوتو زرداري، ورددوا هتافات منددة.