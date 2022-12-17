أعضاء في الحزب الحاكم بالهند يحرقون مجسمات لوزير الخارجية الباكستاني

وكان "مودي"، الزعيم الهندي القومي الهندوسي، يتولى منصب الرئيس الأول في ولاية غوجارات عندما اندلعت أعمال شغب طائفية في 2002، أودت بأكثر من ألف شخص. واتُّهم "مودي" بالتغاضي عن العنف، وحتى انتخابه لم يُسمح له بدخول الولايات المتحدة.