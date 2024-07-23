لماذا يحمر الوجه عند التعرض لموقف محرج؟.. دراسة جديدة تكشف السبب

أثبتت فحوصات الدماغ أن احمرار الوجه بسبب الإحراج تزامن مع نشاط أكبر في منطقة المخيخ، وهي منطقة مرتبطة بالإثارة، وهو تنشيط فسيولوجي مرتبط أيضًا بالعواطف، كما تم تنشيط مناطق القشرة البصرية، حيث كانت المتطوعات يولين اهتمامًا كبيرًا لأدائهن الغنائي، ولم يلاحظ أي تنشيط في المناطق المسؤولة عن تخيل ما يفكر فيه الآخرون.