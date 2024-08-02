بعد منع عداءة من ارتداء الحجاب في الأولمبياد.. استمرار الجدل حول التمييز في فرنسا

وبعد التوصل إلى حل وسط، يتمثل في ارتدائها قبعة بيسبول زرقاء داكنة، تم شراؤها على عجل من متجر كبير، ظهرت العداءة البالغة من العمر 26 عامًا في نهر السين مبتسمة مع زملائها الرياضيين في المنتخب الوطني الفرنسي.