بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لاحتراق واحد من أعرق استوديوهات السينما بمصر
اندلع حريق ضخم في "استوديو الأهرام"، أحد أكبر مواقع التصوير السينمائي والتليفزيوني بمصر، والذي يقع في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة المصرية؛ مما تسبب في دمار كامل للمكان وجميع مواقع وديكورات التصوير، كما امتد الحريق إلى أكثر من ثمانية عقارات مجاورة.
وحسب صحيفة "اليوم السابع"، كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة حوالى الساعة الواحدة فجر السبت، يُفيد باشتعال حريق داخل "استوديو الأهرام" بمنطقة العمرانية.. وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان البلاغ.
ونشرت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة اشتعال الحريق، وخروج سكان العقارات المجاورة؛ خشية امتداد النيران إليها.
وقد تم الدفع بـ15 سيارة إطفاء شاركت في مكافحة الحريق وخزانات مياه ضخمة، والاستعانة بسلالم هيدروليكية لإجراء عمليات السيطرة على الحريق الذي امتد إلى العقارات المجاورة؛ حسب موقع صحيفة "القاهرة 24".
كما قامت شركتا الكهرباء والغاز بقطع التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن المنطقة المحيطة بحريق "استوديو الأهرام"؛ حفاظًا على حياة المواطنين، بعدما امتدت النيران إلى 5 عقارات، والْتهمت واجهات هذه العقارات، بالإضافة إلى محتويات 27 شقة سكنية، حسب موقع صحيفة "اليوم السابع".
9 إصابات ولا وفيات جراء الحريق
ونقلت صحيفة "القاهرة 24" عن مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان، أن حريق "استوديو الأهرام" أسفَرَ عن 9 إصابات، منهم 6 مصابين من الدفاع الدني، و3 مدنيين، استقبلهم مستشفى الهرم التخصصي وأم المصريين، وأن الإصابات خفيفة؛ فضلًا عن تعرض 3 حالات للاختناق وتم علاجهم بموقع الحادث.
وحسب صحيفة "اليوم السابع"، كشفت معاينة حريق "استوديو الأهرام"، الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن الحريق اندلع داخل الاستوديو والْتهم كافة محتوياته بالكامل من ديكورات وأخشاب وأماكن مخصصة للتصوير، وممرات، وساهمت مواد سريعة الاشتعال في نشوب الحريق بشكل سريع في كافة أرجاء المكان.
وأظهرت المعاينة أن الحريق طال مجموعة من المكاتب بالمبنى والديكورات التي كانت موجودة بالحديقة، ثم انتشرت النيران في مساحة كبيرة من الأشجار والحشائش والنخيل وبعض تجهيزات العروض الفنية بالحديقة، التي كانت تخص إحدى مسلسلات شهر رمضان داخل الأستوديو.
وعقب السيطرة على الحريق، قام رجال الحماية المدنية، بإجراء عمليات التبريد لموقع الحريق داخل "استوديو الأهرام" والعقارات المجاورة له؛ حتى لا تعاود النيران الاشتعال.
الخسائر الأولية 10 ملايين جنيه والسبب تماس كهربائي
وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أوضحت المعاينة، أن الخسائر الأولية لاستوديو الأهرام هي قرابة 10 ملايين جنيه، مع تقدير المعاينة بأن الحريق ناتج عن تماس كهربائي، وسيقوم فريق من النيابة العامة بكشف ملابسات الواقعة بالكامل وتقدير الخسائر الناجمة عنه بعد الانتهاء من عمليات الاستماع لأقوال شهود العيان.
واحد من أعرق استوديوهات السينما في مصر
وحسب موقع "الحرة"، يُعد استوديو الأهرام واحدًا من أعرق استوديوهات السينما في مصر، وتأسس على يد اليونانييْن أفابخلوس أفراموسيس وباريس بيلفيس، في عام 1944 على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع، شملت 3 "بلاتوهات"، وصالة عرض، وموقع للدوبلاج، ومعمل للتحميض والطبع.
ولعب استوديو الأهرام دورًا رائدًا في إثراء الحركة السينمائية المصرية؛ إذ تم فيه تصوير الكثير من الأفلام والمسلسلات.