بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لاحتراق واحد من أعرق استوديوهات السينما بمصر

كما قامت شركتا الكهرباء والغاز بقطع التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن المنطقة المحيطة بحريق "استوديو الأهرام"؛ حفاظًا على حياة المواطنين، بعدما امتدت النيران إلى 5 عقارات، والْتهمت واجهات هذه العقارات، بالإضافة إلى محتويات 27 شقة سكنية، حسب موقع صحيفة "اليوم السابع".