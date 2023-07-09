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فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته صاعقة برق في امرأة بروسيا
كشف فيديو مرعب عن اللحظة التي ضربت فيها صاعقة برق امرأةً في مدينة كولومنا الروسية؛ وذلك عندما اجتاحت المدينةَ عاصفةٌ شديدة وفيضان مفاجئ.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث في مدينة كولومنا، على بعد 75 ميلًا، جنوبي شرق موسكو.
وأظهرت اللقطات أشخاصًا يخوضون في طوفان من مياه الأمطار قبل أن تسقط عليهم صاعقة قوية؛ مما تسبب في إصابة امرأة بحروق شديدة، وإصابة من حولها بحالة من الرعب والفزع.
وحسب شهود عيان، فقد ضربت الصاعقةُ دراجةً كهربائية بجوار المرأة، ثم أصابت المرأة بعدها.
وبعد أن ضربتها الصاعقة، لم تكن المرأة قادرة على الوقوف، فحملها أحد الرجال وخرج بها من الماء، وقد ظهر على ملابسها لون أسود في المكان الذي ضربته الصاعقة.
وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى، وإدخالها العناية الفائقة مصابة بحروق في ساقيها؛ ولكن حالتها الصحية مستقرة.