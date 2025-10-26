اليابان تطلق مركبة الشحن "إتش تي في-إكس" إلى محطة الفضاء الدولية

وستستغرق المركبة الفضائية التي يبلغ طولها (8) أمتار وقطرها (4.4) أمتار، ويمكنها حمل أكثر من (5.8) أطنان من البضائع، حوالي أربعة أيام للوصول إلى محطة الفضاء الدولية قبل أن يتم التقاطها بواسطة الذراع الآلي للمحطة، وبمجرد رسوها، ستبدأ عمليات نقل البضائع كجزء من مساهمة اليابان في التعاون الفضائي الدولي.