بعد 3 أيام من اختفائه.. إنقاذ طفل سوري دُفن حيًا في هاتاي التركية

في واقعة مأساوية هزت الشارع التركي، أعلنت وسائل إعلام عن إنقاذ طفل سوري يبلغ من العمر 10 سنوات، عُثر عليه مدفونًا تحت كومة من الصخور بعد 3 أيام من اختفائه في ولاية هاتاي جنوب تركيا.
وبحسب موقع "Haberler"، فإن فرق البحث والإنقاذ عثرت على الطفل أمير الجدوح بعد سماع أحد أفراد الفريق صوت أنين من تحت الحجارة، ليُكتشف لاحقًا أنه مدفون تحت سبع حجارة كبيرة فوق جسده، إثر تعرضه لاعتداء.
وأوضحت التقارير أن الطفل نُقل إلى أحد مستشفيات هاتاي وهو يعاني من إصابات في الرأس، وخضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح، فيما يرقد حاليًا في العناية المركزة وحالته مستقرة.
وكشفت التحقيقات أن خال الطفل هو من قام بضربه على رأسه بحجر ثم دفنه، دون أن تتضح دوافع الجريمة حتى الآن. وتم التوصل إلى المشتبه به بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمدرسة الطفل، والتي أظهرت لحظة اصطحابه من قبل الخال إلى وجهة غير معروفة.
وأمام الأدلة، أنكر المتهم ارتكابه للجريمة، زاعمًا أن الطفل سقط من شجرة أثناء جمع الفستق، وهرب هو من الخوف. إلا أن شهادة الطفل ومقاطع الفيديو أثبتت تورطه، ليُحال إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء.