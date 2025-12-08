بعد 3 أيام من اختفائه.. إنقاذ طفل سوري دُفن حيًا في هاتاي التركية

وكشفت التحقيقات أن خال الطفل هو من قام بضربه على رأسه بحجر ثم دفنه، دون أن تتضح دوافع الجريمة حتى الآن. وتم التوصل إلى المشتبه به بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمدرسة الطفل، والتي أظهرت لحظة اصطحابه من قبل الخال إلى وجهة غير معروفة.