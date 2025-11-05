تضرر أكثر من 1.5 مليون شخص في جامايكا جراء إعصار"ميليسا"

وقدّر برنامج الأغذية العالمي أن ما يصل إلى 360 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية، مبينًا أن منظمة (اليونيسف) وشركاؤها يعملون على استعادة خدمات المياه والصرف الصحي الآمنة، لا سيما في الملاجئ والمجتمعات المتضررة.