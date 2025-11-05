تضرر أكثر من 1.5 مليون شخص في جامايكا جراء إعصار"ميليسا"

تضرر أكثر من 1.5 مليون شخص في جامايكا، أي ما يعادل أكثر من نصف سكان البلاد، جراء الإعصار "ميليسا".
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات والمرافق الصحية، فإن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يواصلون دعم جهود الاستجابة الحكومية وضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وقدّر برنامج الأغذية العالمي أن ما يصل إلى 360 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية، مبينًا أن منظمة (اليونيسف) وشركاؤها يعملون على استعادة خدمات المياه والصرف الصحي الآمنة، لا سيما في الملاجئ والمجتمعات المتضررة.