حبس مشعوذ أردني وتغريمه 12 ألف دينار.. هذا ما فعله بمريض سكري

عاهة دائمة

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم قام بالاطلاع على قدم المريض وتشخيصها وقبض منه مبلغًا ماليًّا قيمته 25 دينارًا ثمنًا للقطرة، بالإضافة لخمسة دنانير بدل البنزين، وقام المريض باستخدام الوصفة، وفي اليوم الثاني والثالث وصلت حرارته لـ41 درجة، وتم نقله إلى المستشفى بحيث تم بتر الإصبع الرابع من قدمه اليمنى، وبعد شهر تم بتر الإصبع الأكبر، وبعد ذلك تم بتر بقية أصابع القدم، بالإضافة إلى مشط القدم.