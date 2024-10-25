هبوط 4 رواد فضاء إلى الأرض بعد تأخير بسبب مشكلات كبسولة "بوينغ" وعاصفة ميلتون

عاد أربعة رواد فضاء إلى الأرض، صباح اليوم الجمعة، بعد مهمة استمرت نحو ثمانية أشهر في محطة الفضاء الدولية، حيث تأخرت عودتهم بسبب مشكلات في كبسولة "بوينغ" وعاصفة ميلتون.
وهبطت كبسولة "سبيس إكس" التي تحمل الطاقم قبالة سواحل فلوريدا، بعد أن انفصلت عن محطة الفضاء الدولية منتصف الأسبوع.
وكان من المقرر أن يعود الرواد -وهم ثلاثة أمريكيين وروسي واحد- قبل شهرين، لكن عودتهم تأخرت بسبب مشكلات تتعلق بكبسولة "ستارلاينر" الجديدة من "بوينغ"، التي عادت فارغة في سبتمبر الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ثم جاء تأثير عاصفة ميلتون، تلاه أسبوعان آخران من الرياح العاتية والبحار المتقلبة.