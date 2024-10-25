هبوط 4 رواد فضاء إلى الأرض بعد تأخير بسبب مشكلات كبسولة "بوينغ" وعاصفة ميلتون

وكان من المقرر أن يعود الرواد -وهم ثلاثة أمريكيين وروسي واحد- قبل شهرين، لكن عودتهم تأخرت بسبب مشكلات تتعلق بكبسولة "ستارلاينر" الجديدة من "بوينغ"، التي عادت فارغة في سبتمبر الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ثم جاء تأثير عاصفة ميلتون، تلاه أسبوعان آخران من الرياح العاتية والبحار المتقلبة.