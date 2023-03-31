إيطاليا تحظر "ChatGPT" مؤقتًا بسبب مخاوف تتعلق بحماية البيانات

وأمهلت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها 20 يومًا للرد على الأمر، مدعومًا بالتهديد بفرض بعض العقوبات الصارمة عليها إذا لم تمتثل، حيث يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على انتهاكات نظام حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي إلى 4٪ من حجم المبيعات السنوي أو 20 مليون يورو، أيهما أكبر.