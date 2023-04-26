هل يكون 2023 من أكثر الأعوام سخونة؟.. علماء يُحَذّرون من صيف حار "بمستويات خطيرة"

وحتى الآن، كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق -منذ أن بدأ العلماء في تتبع درجات الحرارة العالمية في عام 1850- هو عام 2016؛ وهو العام الذي لعب فيه نمط مناخ "النينيو" في المحيط الهادئ دورًا رئيسيًّا في زيادة درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.