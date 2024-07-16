لماذا نبدو أكثر جاذبية في المرآة مقارنة بصور كاميرا الهاتف؟ خبراء يكشفون 3 أسباب

الكاميرات لا تتطابق مع العين البشرية

عدسة الكاميرا ليست مثل العين البشرية التي تأتي في شكل ثنائي، حيث تنظر كل عين منا إلى الشخص، أو إلى أنفسنا، من زاوية مختلفة قليلًا، حيث يلتقط كل منهما معلومات بصرية مختلفة عن الأخرى، ثم يجمع الدماغ هاتين الزاويتين في صورة واحدة ثلاثية الأبعاد (3D).