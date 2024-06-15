وفاة مفاجئة لحارس الجبل الأسود ماتيا ساركيتش عن 26 عامًا

بعد أقل من أسبوع من اختياره أفضل لاعب في مباراة الجبل الأسود أمام بلجيكا، أعلن نادي ميلوول الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت، عن وفاة حارس مرماه الدولي المونتينيغري ماتيا ساركيتش بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 26 عامًا.