بسبب وعد لـ"الجد" قبل سنوات.. جدل في الأردن بعد خطوبة طفلين

أعاد حفل خطوبة لطفلين أحدهما بعمر الـ10 سنوات، والآخر بعمر الـ11، بمدينة إربد، الجدل حول الزواج المبكر في الأردن.
ونُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عكست مشاركة المئات لحفل خطوبة الطفلين "مهنا" و"محمد" على ابنتي عمهما في نفس السن، حيث عبر مستخدمو مواقع التواصل عن استهجانهم إقامة الحفل، وطالبوا الجهات المعنية بمحاسبة الأهل وتقديمهم للقضاء.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن والد الطفلين: إن الحفل لم يكن حفل زفاف لكن حفل خطوبة، وقام به إيفاءً بوعد قطعه لجد الطفلين قبل سنوات بأن يخطب لهما عند بلوغهما سن العاشرة، مؤكدًا أن الزواج سيكون عند بلوغهما الثامنة عشرة من العمر حسب القانون.
وقال يوسف الشريفين المختص في القضاء الشرعي: "إن القانون الأردني حدد سن الزواج بالثامنة عشرة، إلا أنه سمح بعقد القران من سن السادسة عشرة في حالات خاصة، وضمن شروط من بينها موافقة قاضي القضاة، وإذا كان الزواج ضرورة تقتضيها المصلحة، وأن يتم بعد توفر شرطي الرضا والاختيار".
وأضاف "الشريفين" أن أحدث الدراسات بينت أن عام 2020 شهد ارتفاع حالات الزواج تحت سن 18، بعدما كان يشهد تناقصًا في أعداد حالات الزواج لهذه الفئة للأعوام 2017 و2018 و2019.
آيات أبو العون المهتمة بشؤون المرأة طالبت بالتعامل مع زواج من بلغ السادسة عشرة كاستثناء، وتطبيقه في أضيق حدود، وتشديد الإجراءات المتبعة خلال تنفيذها.
وطالبت "أبو العون" بالتشدد في الإجراءات المطبقة لزواج من هم دون 18 عامًا، وإقامة دورات للمقبلين على الزواج؛ لكونها حاجة ملحة.