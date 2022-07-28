بسبب وعد لـ"الجد" قبل سنوات.. جدل في الأردن بعد خطوبة طفلين

وقال يوسف الشريفين المختص في القضاء الشرعي: "إن القانون الأردني حدد سن الزواج بالثامنة عشرة، إلا أنه سمح بعقد القران من سن السادسة عشرة في حالات خاصة، وضمن شروط من بينها موافقة قاضي القضاة، وإذا كان الزواج ضرورة تقتضيها المصلحة، وأن يتم بعد توفر شرطي الرضا والاختيار".