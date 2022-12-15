جريمة بشعة في الكويت.. صديق الأم عذّب أطفالها "ضربًا وحرقًا"

وأضاف المصدر: "بالتحقيق مع الأم عن سبب الإصابات التي لَحِقَت بأبنائها؛ أفادت بأن صديقًا يقيم معها في إحدى مناطق محافظة الأحمدي اعتاد الاعتداء عليهم يوميًّا؛ بسبب خلافات متكررة بينهما.. وسجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للتحقيقات (الجنح الخاصة)، التي أوعزت إلى رجال المباحث، البحث والتحري.. وبعد جمع المعلومات تيقنوا من صحة الواقعة، وفي ضوئها تم ضبط المتهم، وتَقرر حجزه، بتهمة التعذيب؛ فيما تم التحفظ على الأم بتهمة الإهمال لسماحها لصديقها بتصرفه".