جريمة بشعة في الكويت.. صديق الأم عذّب أطفالها "ضربًا وحرقًا"

في الكويت انتُزعت الرحمة من قلب شاب أقدم على تعذيب أبناء صديقته بالضرب والحرق؛ لخلافات بينهما.. وقررت جهات التحقيق حجزه والتحفظ على الأم؛ فيما نُقِل الأبناء إلى المستشفى لعلاجهم من الإصابات التي لحقت بهم.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر أمني؛ أن الشرطة المجتمعية تَلَقّت بلاغًا من أحد المستشفيات الكائنة في محافظة الأحمدي، عن وصول ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى 5 سنوات من قِبَل والدتهم، في حالة خطرة؛ لتعرضهم للحرق والضرب.
وأضاف المصدر: "بالتحقيق مع الأم عن سبب الإصابات التي لَحِقَت بأبنائها؛ أفادت بأن صديقًا يقيم معها في إحدى مناطق محافظة الأحمدي اعتاد الاعتداء عليهم يوميًّا؛ بسبب خلافات متكررة بينهما.. وسجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للتحقيقات (الجنح الخاصة)، التي أوعزت إلى رجال المباحث، البحث والتحري.. وبعد جمع المعلومات تيقنوا من صحة الواقعة، وفي ضوئها تم ضبط المتهم، وتَقرر حجزه، بتهمة التعذيب؛ فيما تم التحفظ على الأم بتهمة الإهمال لسماحها لصديقها بتصرفه".
وتابع المصدر أنه "بفحص الأطفال الثلاثة، تَبين أنهم أصيبوا بحروق وكدمات وجروح متفرقة، جراء الاعتداء عليهم، ويجري علاجهم تحت حراسة مشددة من قِبَل الشرطة، وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الإصابات".
ولم تُشِر الصحيفة إلى جنسية الأم وصديقها.