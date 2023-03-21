"الراكون" في سوق ووهان.. بيانات صينية مسربة تكشف سراً عن أصل كورونا

يذكر أن فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول 2019 مع اشتباه كثيرين في دور سوق للحيوانات الحية في ذلك قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم ويقتل ما يقرب من سبعة ملايين نسمة حتى الآن.