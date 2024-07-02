هل "تتحدث" الأمعاء مع الدماغ؟.. دراسة حديثة: بكتيريا بالأمعاء تؤدي إلى "إدمان الطعام" وزيادة الوزن

وأظهرت الدراسة التي شملت 88 شخصًا، بعضهم لديه إدمان على الطعام، بالإضافة إلى مجموعة من 103 فئران، بما في ذلك بعضها التي لديها عادة الإكثار من تناول الطعام، وجودَ مستويات متشابهة لنوعين من البكتيريا في الأمعاء أحدهما ضار والآخر مفيد، حسب موقع "الحرة".