أمام العدسات.. فيديو لحظة القبض على مُطلِق النار في كاليفورنيا اليوم

يأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عامًا، 11 شخصًا، داخل قاعة للرقص بالقرب من لوس أنجلوس، خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية، قبل أن ينتحر.