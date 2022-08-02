حول العالم: مأساة الصومال في صورة.. مجاعة وجفاف

فيما قالت الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يواجه أكثر من 50 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد هذا العام في سبع دول: الصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وجنوب السودان، والسودان، وأوغندا.