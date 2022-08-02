حول العالم: مأساة الصومال في صورة.. مجاعة وجفاف

في هذه الصورة التي التقطتها عدسة وكالة الأنباء "رويترز" أخيرًا، تقف سيدة إلى جوار ماشية نافقة، وحولها الصحراء القاحلة في موجة جفاف تضرب الصومال، وتأخذ البلد الذي يقع في منطقة القرن الإفريقي شيئًا فشيئًا نحو المجاعة.
وبحسب تقديرات أممية، فقد نفق نحو 3 ملايين رأس ماشية بسبب الجفاف والنقص الحاد في المياه للمراعي؛ وذلك نتيجة للجفاف الذي يضرب البلد العربي، حيث يواجه نحو 7 ملايين صومالي، أي ما يعادل 40 % من السكان، أزمة جفاف حادة.
ووفقًا لكلمة للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، لشرح الوضع في بلاده، فإن: "الوضع الإنساني الذي تمر فيه البلاد بات أسوأ مما كان عليه من قبل وقد يتحوّل إلى مجاعة".
فيما قالت الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يواجه أكثر من 50 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد هذا العام في سبع دول: الصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وجنوب السودان، والسودان، وأوغندا.