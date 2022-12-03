الطاولة تنقلب من النمسا.. النساء أكثر تأثُّرًا بـ"الأنفلونزا القاسية" من الرجال!

توصّلت دراسة جديدة إلى نتيجة مفادها أن النساء أكثر تعبًا وتأثرًا بأعراض الأنفلونزا القاسية من الرجال.
واعتمدت الدراسة على مقارنة أعراض الإنفلونزا بين أكثر من 100 رجل وامرأة، وخلصت النتائج إلى أن أعراض الأنفلونزا لدى الرجال كانت أكثر اعتدالًا من أعراض النساء.
وبحسب "ديلي ميل": تقوّض الدراسة نتائج الدراسات السابقة التي تشير إلى أن الرجال يعانون حقًّا أكثر من نزلات البرد والأنفلونزا، ويشعرون عمومًا بتوعُّك أكبر ولديهم درجات حرارة أعلى ومعدلات وفاة أعلى من النساء.
لكن الدراسة الأخيرة التي أجراها باحثون في جامعة إنسبروك الطبية في النمسا، أدت إلى استنتاج مفاده أنه يجب إسقاط مصطلح "أنفلونزا الرجل" على الفور؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وقال العلماء: إنهم اكتشفوا أن النساء يملن إلى التعافي بسرعة أكبر بسبب الهرمونات الأنثوية؛ مثل هرمون الاستروجين الذي يمكن أن يحفز جهاز المناعة أكثر.