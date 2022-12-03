الطاولة تنقلب من النمسا.. النساء أكثر تأثُّرًا بـ"الأنفلونزا القاسية" من الرجال!

واعتمدت الدراسة على مقارنة أعراض الإنفلونزا بين أكثر من 100 رجل وامرأة، وخلصت النتائج إلى أن أعراض الأنفلونزا لدى الرجال كانت أكثر اعتدالًا من أعراض النساء.