"بانجيا ألتيما".. حقيقة "القارة العملاقة" التي تهدد البشرية بتغيرات مناخية

وأضافت يونيس لو، المؤلفة المشاركة، الباحثة في تغير المناخ والصحة بجامعة بريستول، في البيان: "من المهم للغاية ألا نغفل أزمة المناخ الحالية التي نواجهها، والتي هي نتيجة للانبعاثات البشرية للغازات الدفيئة، بينما نتوقع أن يكون الكوكب غير صالح للسكن بعد 250 مليون سنة، فإننا نشهد اليوم بالفعل حرارة شديدة تضر بصحة الإنسان، لهذا السبب من الضروري الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن".