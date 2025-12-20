دراسة جديدة: النساء أكثر قدرة من الرجال على رصد علامات المرض على الوجوه

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن النساء أفضل من الرجال، وإن كان ذلك بشكل طفيف، في التعرف على العلامات الطبيعية للمرض على الوجه، مثل تدلي الجفون أو شحوب البشرة، مما يشير إلى ميزة مرتبطة بالجنس في "حساسية الوجه للمرض".