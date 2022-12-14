حول العالم في صورة: مشهد مروِّع.. هذا ما فعلته الفيضانات الجارفة في هذه الدولة الإفريقية

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد مدى الضرر الكبير الذي أحدثته الفيضانات العارمة في أحد الطرق الرئيسة في ضواحي العاصمة الكونغولية كينشاسا.
وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، كما غمرت المياه أحياء بأكملها، وتركت الكثيرين مشردين بلا مأوى بعد أن دمرت منازلهم وبيوتهم، وألحقت أضرارًا مادية جسيمة ما زالت غير معروفة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد غمرت المياه 38787 بيتًا، وانهار نحو 280 منزلاً، فيما لقي نحو 141 شخصًا حتفهم؛ إثر الفيضانات المأساوية التي اجتاحت مناطق عدة في العاصمة الكونغولية التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة، وما زالت أعداد القتلى والمفقودين مرشحة للزيادة.