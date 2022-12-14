حول العالم في صورة: مشهد مروِّع.. هذا ما فعلته الفيضانات الجارفة في هذه الدولة الإفريقية

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد غمرت المياه 38787 بيتًا، وانهار نحو 280 منزلاً، فيما لقي نحو 141 شخصًا حتفهم؛ إثر الفيضانات المأساوية التي اجتاحت مناطق عدة في العاصمة الكونغولية التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة، وما زالت أعداد القتلى والمفقودين مرشحة للزيادة.