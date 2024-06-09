أغرب وأخطر ما يفاجئ سائق على الطريق.. شاهد ما فعلته امرأة بسيارة دفع رباعية

وحسب الصحيفة، قال أحد المعلقين ويدعى "جولدن جار بير"، أنه مر على المكان عقب وقوع الحادث، وشاهد اثار إطارات السيارة على العشب وهي تتجه نحو أعلى التل، وكان حاجز الحماية على الطريق محطما، بينما تواجدت سيارات الشرطة والطوارئ في المكان".