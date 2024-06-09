أغرب وأخطر ما يفاجئ سائق على الطريق.. شاهد ما فعلته امرأة بسيارة دفع رباعية
كان سائق شاحنة أمريكي يقود سيارته على طريق سريع في ولاية ميشيغان، عندما صدم بأغرب وأخطر مشهد يمكن أن يفاجئ قائد سيارة على الطريق.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، نشر مستخدم على منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" فيديو التقطته كاميرا المراقبة بالشاحنة، يوم الخميس الماضي، تظهر الشاحنة وهي تسير على الطريق السريع I-75 في أوبورن هيلز بولاية ميشيغان، حين ظهرت فجأة سيارة دفع رباعية وهي تحطم حاجز الطريق وتطير في الهواء كأنها طائرة، وتسقط على العشب في الجانب الآخر من الطريق.
وحسب الصحيفة، قال أحد المعلقين ويدعى "جولدن جار بير"، أنه مر على المكان عقب وقوع الحادث، وشاهد اثار إطارات السيارة على العشب وهي تتجه نحو أعلى التل، وكان حاجز الحماية على الطريق محطما، بينما تواجدت سيارات الشرطة والطوارئ في المكان".
ونقل المستخدم عن أحد ضباط الشرطة، أن السيارة كانت تقودها سيدة بسرعة شديدة، حين فقدت السيطرة على عجلة القيادة ووقع الحادث.
وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، كانت المرأة مصابة لكنها واعية ومستجيبة، ولم تكن تحت تأثير الخمر، أو مصابة بحالة مرضية تفقدها الوعي، وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.