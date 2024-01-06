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النوع الأكثر انتشارًا.. متحوّر "جيه. إن 1" يمثل نحو "62%" من إصابات كورونا في أمريكا

المراكز الأمريكية: لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أنه يسبّب أعراضًا أكثرَ خطورة