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النوع الأكثر انتشارًا.. متحوّر "جيه. إن 1" يمثل نحو "62%" من إصابات كورونا في أمريكا

المراكز الأمريكية: لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أنه يسبّب أعراضًا أكثرَ خطورة
النوع الأكثر انتشارًا.. متحوّر "جيه. إن 1" يمثل نحو "62%" من إصابات كورونا في أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن المتحور "جيه.إن 1" من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19؛ يمثل حوالي "62" بالمئة من الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة حتى 5 يناير.

وأضافت المراكز: أن المتحور "جيه.إن 1" هو الآن النوع الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، كما ترتفع معدلات الإصابة به على نحو حادّ في آسيا.

وقالت المراكز: إنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن هذا المتحوّر يسبّب أعراضًا أكثر خطورة. وأضافت: أنه من المتوقّع أن تعزّز اللقاحات الحالية الحماية ضده.

وأعلنت المراكز، وفق "رويترز"، أن حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 زادت بنسبة "20.4" بالمئة في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.

وفي ديسمبر صنّفت منظمة الصحة العالمية "جيه.إن 1" على أنه "متحور محل اهتمام"، وقالت: إن الأدلة الحالية تظهر أن مخاطر هذا المتحوّر على الصحة العامة منخفضة.

كورونا
جيه.إن 1

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