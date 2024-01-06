النوع الأكثر انتشارًا.. متحوّر "جيه. إن 1" يمثل نحو "62%" من إصابات كورونا في أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن المتحور "جيه.إن 1" من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19؛ يمثل حوالي "62" بالمئة من الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة حتى 5 يناير.
وأضافت المراكز: أن المتحور "جيه.إن 1" هو الآن النوع الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، كما ترتفع معدلات الإصابة به على نحو حادّ في آسيا.
وقالت المراكز: إنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن هذا المتحوّر يسبّب أعراضًا أكثر خطورة. وأضافت: أنه من المتوقّع أن تعزّز اللقاحات الحالية الحماية ضده.
وأعلنت المراكز، وفق "رويترز"، أن حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 زادت بنسبة "20.4" بالمئة في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.
وفي ديسمبر صنّفت منظمة الصحة العالمية "جيه.إن 1" على أنه "متحور محل اهتمام"، وقالت: إن الأدلة الحالية تظهر أن مخاطر هذا المتحوّر على الصحة العامة منخفضة.