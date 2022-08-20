طائرة إثيوبية تجاوزت مدرج الهبوط.. وما حدث في قمرة القيادة هو الأغرب

وجاء في بيان صادر عن الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الجمعة: "لقد تلقينا تقريرًا يشير إلى أن الرحلة الإثيوبية في طريقها من الخرطوم إلى أديس آبابا فقدت الاتصال مؤقتًا مع برج مراقبة الحركة الجوية في أديس آبابا في 15 أغسطس 2022".