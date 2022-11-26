الخفافيش تطلّ برأسها من جديد.. اكتشاف فيروس "شبيه كورونا" بالصين

وأوضح بول، الذي لم يشارك في البحث: "الرسالة الرئيسية التي يمكن أخذها "من هذه الدراسة"، هي أن الخفافيش الفردية يمكن أن تأوي عددًا كبيرًا من الفيروسات المختلفة، وفي بعض الأحيان تستضيفها بنفس الوقت"؛ حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.