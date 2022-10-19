ولاية فلوريدا الأمريكية.. ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالبكتيريا آكلة اللحم البشري

شهدت إحدى مقاطعات ولاية فلوريدا الأمريكية، التي ألحق بها الإعصار إيان أضرارًا بالغة الشهر الماضي؛ ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بالبكتيريا آكلة اللحم البشري والوفاة الناتجة عنها.
وأكد مسؤولون في مقاطعة لي، التي كانت نقطة التقاء العاصفة من الفئة الرابعة باليابسة في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن عدد الإصابات بهذا النوع من البكتيريا بلغ 29 حالة، علاوة على أربع وفيات.
واكتشفت تلك الحالات، باستثناء حالتين فقط، بعد الإعصار الذي اجتاح المنطقة.
وتنتقل عدوى فيبريو فالتيفيكس بدخول هذا النوع من البكتيريا إلى الجسم عبر الجروح القطعية المفتوحة.