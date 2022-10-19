ولاية فلوريدا الأمريكية.. ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالبكتيريا آكلة اللحم البشري

وأكد مسؤولون في مقاطعة لي، التي كانت نقطة التقاء العاصفة من الفئة الرابعة باليابسة في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن عدد الإصابات بهذا النوع من البكتيريا بلغ 29 حالة، علاوة على أربع وفيات.