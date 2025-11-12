الطيران المدني الكويتي: نتابع تطورات الحالة الجوية بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي

يذكر أن إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، توقعت أن يتشكل الضباب على بعض مناطق البلاد خاصة الساحلية والجزر، بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي مصحوب بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة إلى متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية يوم الجمعة المقبل، موضحة أنه نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة ستزداد فرص تشكل الضباب الكثيف لتنخفض الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر على بعض المناطق.