اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت.. ولا تأثير على الإنتاج

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، اليوم، عن اندلاع حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور، دون التأثير على الإنتاج، لافتة إلى أن طواقم الدفاع المدني تحاول احتواءه.