اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت.. ولا تأثير على الإنتاج

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، اليوم، عن اندلاع حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور، دون التأثير على الإنتاج، لافتة إلى أن طواقم الدفاع المدني تحاول احتواءه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة علي العجمي، لوكالة الأنباء الكويتية إن "فرق الإطفاء تعكف حالياً على احتواء الحريق"، مؤكداً عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو مصابين.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) الحكومية، اكتمال تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة التابعة لها "بنجاح وبصورة آمنة"، بحسب "سكاي نيوز عربية".