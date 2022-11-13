عاش في المطار 18 عاماً.. وفاة الرجل الذي ألهم توم هانكس

الرجل الذي ألهم توم هانكس عام 2004 في فيلم "ذا تيرمينال"، أُصيب بنوبة قلبية، السبت، حيث تمّ استدعاء خدمات الطوارئ لمساعدته، لكنها لم تستطع إنقاذه، وفقاً لمسؤول بهيئة مطار باريس، وفق "سكاي نيوز".