"سفينة غامضة وغير عادية".. صور فضائية التُقطت في الصين تُثير حيرة الخبراء

وأضاف: "لكن السفينة أصغر حتى من سفن الهجوم البرمائية من طراز 075 التي تستخدمها البحرية الصينية؛ ما يشير إلى أن الصين قد تبني أول حاملة طائرات مدنية ظاهريًّا في العالم، كسفينة أبحاث محيطية من نوع ما".