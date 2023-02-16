بالفيديو.. شاهد لحظة سقوط مروحية أمريكية ومقتل ركابها

قُتِل شخصان في حادث تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك"، الأربعاء، قرب مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما الأمريكية.
وقال دون ويبستر من خدمات الطوارئ الطبية في هانتسفيل: إن النيران اشتعلت في المروحية عند اصطدامها بالأرض، مشيرًا إلى مقتل راكبيها الاثنين في الحادث.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة بشأن الحادث، المروحية وهي تسقط على الأرض محدثة كرة دخان أسود عملاقة.
وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، لم يصَبْ أحد على الأرض.
وأعلن موقع "ريدستون أرسنال" التابع للجيش الأمريكي، أنه "على علم بالحادث، ويدعم السلطات المحلية بشكل كامل في تحقيقاتها".