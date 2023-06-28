شاهد.. 100 ألف مصلٍّ يؤدّون صلاة العيد بالأقصى واعتقالات لحظة الخروج

وناشد المفتي العام، المواطنين، بضرورة زيارة بيوت وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين، وحثّ الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها؛ ما يعزّز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.